Konya 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

12 Kasım 2025 tarihinde Konya'da hava koşulları kısmen güneşli görünmektedir. Günlük sıcaklık 17°C civarındadır. Gece sıcaklığının 5°C düşmesi beklenmektedir. Nem oranı %68 seviyesindedir. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 13 Kasım bulutlu ve 15 Kasım kısmen güneşli geçecek. Sıcaklıkların düşmesi ile birlikte uygun giyinmek ve trafik kurallarına dikkat etmek önemlidir. Sağlık açısından dengeli beslenme ve yeterli uyku da önerilmektedir.

Melih Kadir Yılmaz

Bugün, 12 Kasım 2025 Çarşamba günü, Konya'da hava koşulları kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 17°C civarındadır. Gece ise sıcaklığın 5°C olması bekleniyor. Nem oranı %68 civarındadır. Rüzgar hızı ise 7.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:27’dir. Gün batımı saati ise 17:40 olarak öngörülmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 13 Kasım Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 4°C arasında değişim gösterecek. 14 Kasım Cuma günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 10°C ile 0°C arasında seyredecek. 15 Kasım Cumartesi günü alçak bulutlar hakim olacak. Sıcaklıklar 11°C ile 0°C arasında kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Bulutlu hava koşullarının artması da muhtemeldir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşeceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle uygun giyinmek önemlidir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Hava koşullarına bağlı olarak dikkatli olunmalıdır. Özellikle yolculuk yaparken trafik kurallarına uyulması önem taşır.

Son olarak, bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli beslenmek gerekir. Yeterli uyku da soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmaya yardımcı olur. Bu dönemde sağlığımıza dikkat etmeliyiz.

hava durumu Konya
