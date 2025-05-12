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Konya 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya 12 Mayıs Pazartesi hava durumu açıklandı. Konya'da hava durumu genellikle güneşli olacak.

Konya 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

12 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Konya'da hava durumu genellikle güneşli olacak. Günün erken saatlerinde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 22°C civarında, gece ise 10°C civarında seyredecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın olacak.

13 Mayıs Salı günü hafif yağmur bekleniyor. 14 Mayıs Çarşamba günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olacak. 15 Mayıs Perşembe günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava geçmesi öngörülüyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 16°C ile 19°C arasında değişecek. Geceleri ise 7°C ile 11°C arasında hava sıcaklıkları bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak faydalıdır. Bunun yanında, hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek yararlı olacaktır.

Planlarınızı hava koşullarına göre yapmalısınız. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Gerektiğinde esnek olmak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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