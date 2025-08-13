Konya 13 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu, açık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıklarının yaklaşık 34°C, gece sıcaklıklarının ise 20°C civarında olması beklenmektedir. Karasal iklim özellikleri nedeniyle bu dönemde sıcak ve kurak hava koşulları hâkim olacaktır.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 14 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 36°C, 15 Ağustos Cuma günü ise 37°C civarında olabilir. Bu yüksek sıcaklıklar, gündüz yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranlarıyla hissedilecektir.

Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de faydalıdır. Güneşin en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Sıcak hava bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Kalp ve solunum rahatsızlığı olanların aşırı sıcaklardan uzak durmaları gerekmektedir.

Evlerde, özellikle üst katlarda, serinletici önlemler alınmalıdır. Gece pencerelerin açılması, iç mekanlarda hava akışını sağlayarak serinliği artırabilir. Tarım faaliyetleriyle uğraşanların sulama programlarını güncellemeleri önemlidir. Bitkilerin yeterli su almasını sağlamak ve olası yangın risklerine karşı tedbirli olmak gerekmektedir.

Konya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. Açık hava etkinlikleri planlayanların ve tarım faaliyetleriyle uğraşanların gerekli önlemleri almaları önemlidir.