HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya 13 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 13 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Konya 13 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Konya'da 13 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 15°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı düşük olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 14 Eylül Pazar günü hava açık kalacak. Sıcaklık 28°C ile 14°C arasında değişecek. 15 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 30°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklıkları 16°C civarında olacak. 16 Eylül Salı günü bölgede gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarında olacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde güneşten korunmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekir. Güneş kremi kullanmak, şapka takmak ve bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. 16 Eylül Salı günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar için ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüzerken beyin kanaması geçirdiYüzerken beyin kanaması geçirdi
Samandağ'da 1.260 litre sahte içki ele geçirildiSamandağ'da 1.260 litre sahte içki ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Destansı galibiyet Yunan basınında!

Destansı galibiyet Yunan basınında!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

'Yasak aşk' ifşa oldu! Sosyal medya ayağa kalktı! 'Yayından kaldırılsın'

'Yasak aşk' ifşa oldu! Sosyal medya ayağa kalktı! 'Yayından kaldırılsın'

Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı da gözaltına alındı

Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı da gözaltına alındı

17 kente kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı!

17 kente kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı!

Hepsinde aynı belirtiler görüldü, 106 kişi hastaneye kaldırıldı

Hepsinde aynı belirtiler görüldü, 106 kişi hastaneye kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.