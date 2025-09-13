Konya 13 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 13 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 15°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı düşük olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 14 Eylül Pazar günü hava açık kalacak. Sıcaklık 28°C ile 14°C arasında değişecek. 15 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 30°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklıkları 16°C civarında olacak. 16 Eylül Salı günü bölgede gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarında olacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde güneşten korunmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekir. Güneş kremi kullanmak, şapka takmak ve bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. 16 Eylül Salı günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar için ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Gerekli önlemleri almak önemlidir.