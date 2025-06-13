Konya 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 13 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı şeklinde olacak. Gündüz sıcaklıkları 31°C, gece ise 18°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakın. Konya'nın tipik yaz iklimini yansıtmaktadır.

14 Haziran Cumartesi günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece ise 14°C civarında olacak. 15 ve 16 Haziran Pazar ve Pazartesi günleri bol güneş ışığı altında, gündüz sıcaklıkları 24°C, gece ise 14°C civarında olacak.

Bu dönemde, özellikle 14 Haziran'daki yağışlı hava nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmesi önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak, olası olumsuz etkileri en aza indirecektir.

Konya'nın Haziran ayındaki ortalama sıcaklıkları gündüz 28°C, gece ise 14.5°C civarındadır. Genellikle hava sıcaklıkları 23.7°C ile 32°C arasında değişmektedir. Ayda ortalama 16 mm yağış miktarı bulunmaktadır. Bu dönemde yaklaşık 3 yağmurlu gün yaşanmaktadır. Bu veriler, Konya'nın Haziran ayındaki tipik iklim koşullarını göstermektedir.

Konya'da 13 Haziran 2025 Cuma günü güneşli bir hava bekleniyor. Takip eden günlerde yağışlı ve güneşli dönemler yaşanacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek, açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu kontrol etmek ve ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.