HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 13 Kasım 2025 tarihinde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Gündüz hafif yağmur bekleniyor ve sıcaklık 15°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 4°C'ye düşecek, kalın giysiler giyilmesi tavsiye ediliyor. 14 Kasım Cuma günü ise 11°C gündüz, gece 0°C sıcaklık bekleniyor. 15 ve 16 Kasım günlerinde ise genellikle güneşli bir hava hakim olacak. Tüm bu hava değişimlerine hazırlıklı olmak ve uygun önlemler almak sağlığınız için önemli.

Konya 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Konya'da 13 Kasım 2025 Perşembe günü hava koşulları artan bulutlulukla birlikte 15°C civarında geçecek. Gündüz saatlerinde hafif yağmur ihtimali var. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 4°C'ye kadar düşebilir. Bu durum serin bir hava anlamına geliyor. Akşam saatlerinde dışarı çıkarken kalın bir mont veya ceket giymeniz önerilir.

14 Kasım Cuma günü, Konya'da hava daha da soğuyacak. Hafif yağmurlu bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 11°C, gece ise 0°C civarında olacak. Bu koşullarda sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih etmeniz önemlidir.

15 Kasım Cumartesi günü, hava daha sakin geçecek. Çoğunlukla güneşli bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 10°C, gece ise -3°C civarında olacak. Gündüz saatlerinde daha hafif giysiler tercih edilebilir. Akşam saatlerinde sıcak tutacak bir kat daha giymeniz faydalı olacaktır.

16 Kasım Pazar günü, hava yine çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz 14°C, gece ise -3°C civarında geçecek. Gündüz saatlerinde rahat bir şekilde dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Akşam saatlerinde tekrar sıcak tutacak bir kat daha giymeniz önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki bu değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Sağlığınızı korumak için günlük planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almalısınız. Uygun giysiler seçmeli ve gerektiğinde yanınıza şemsiye veya ek kat almalısınız. Soğuk havalarda vücut ısınızı korumak için sıcak içecekler tüketebilirsiniz. Açık hava etkinliklerinizi günün daha sıcak saatlerine planlayabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zabıta bile şaşkına döndü! Mide bulandıran manzaraZabıta bile şaşkına döndü! Mide bulandıran manzara
Çatalca’da depoya kaçak etil alkol baskını: 9 gözaltıÇatalca’da depoya kaçak etil alkol baskını: 9 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.