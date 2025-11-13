Konya 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 13 Kasım 2025 Perşembe günü hava koşulları artan bulutlulukla birlikte 15°C civarında geçecek. Gündüz saatlerinde hafif yağmur ihtimali var. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 4°C'ye kadar düşebilir. Bu durum serin bir hava anlamına geliyor. Akşam saatlerinde dışarı çıkarken kalın bir mont veya ceket giymeniz önerilir.

14 Kasım Cuma günü, Konya'da hava daha da soğuyacak. Hafif yağmurlu bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 11°C, gece ise 0°C civarında olacak. Bu koşullarda sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih etmeniz önemlidir.

15 Kasım Cumartesi günü, hava daha sakin geçecek. Çoğunlukla güneşli bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 10°C, gece ise -3°C civarında olacak. Gündüz saatlerinde daha hafif giysiler tercih edilebilir. Akşam saatlerinde sıcak tutacak bir kat daha giymeniz faydalı olacaktır.

16 Kasım Pazar günü, hava yine çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz 14°C, gece ise -3°C civarında geçecek. Gündüz saatlerinde rahat bir şekilde dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Akşam saatlerinde tekrar sıcak tutacak bir kat daha giymeniz önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki bu değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Sağlığınızı korumak için günlük planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almalısınız. Uygun giysiler seçmeli ve gerektiğinde yanınıza şemsiye veya ek kat almalısınız. Soğuk havalarda vücut ısınızı korumak için sıcak içecekler tüketebilirsiniz. Açık hava etkinliklerinizi günün daha sıcak saatlerine planlayabilirsiniz.