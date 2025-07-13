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Konya 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 13 Temmuz 2025 Pazar günü, Konya'da hava sıcaklıkları 36°C ile 38°C arasında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde bunaltıcı bir hava koşuluna yol açabilir. Düşük nem oranı, hissedilen sıcaklığın artmasına neden olabilir.

Konya 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşulları devam edecek. 14 Temmuz Pazartesi günü, hava sıcaklığının 36°C civarında olması bekleniyor. 15 Temmuz Salı günü, sıcaklık 37°C'ye yükselecek. 16 Temmuz Çarşamba günü ise, sıcaklık 35°C civarında olacak. Bu sıcak günler, öğle ve ikindi saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Sıcak hava koşullarına karşı dikkatli olunması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkarken, güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Bol su içilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları veya gölgede kalmaları faydalıdır. Sıcak hava, kalp ve solunum rahatsızlıkları olanlar için risk teşkil edebilir. Bu kişilerin dikkatli olmaları gerekmektedir.

16 Temmuz Çarşamba ve 17 Temmuz Perşembe günlerinde, Konya'da sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu yağışlar, hava sıcaklıklarında 3-4°C'lik bir düşüşe neden olabilir. Yağışlı günlerde ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Biriken sular, trafik akışını olumsuz etkileyebilir ve yürüyüş yollarını tehlikeli hale getirebilir. Bu nedenle, yağışlı günlerde dışarı çıkılmaması veya dikkatli olunması önemlidir.

Konya'da önümüzdeki günlerde sıcak hava koşulları devam edecek. Ardından yağışlı bir döneme girilecektir. Vatandaşların, hava koşullarına uygun giyinmeleri, bol su tüketmeleri ve özellikle yağışlı günlerde dikkatli olmaları sağlıklı bir yaşam için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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