Konya 14 Ekim Salı Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

14 Ekim 2025 Salı günü, Konya'da hava koşulları serin ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 18°C civarında seyretmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklığın 4°C'ye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Nem oranı %61, rüzgar hızı ise 5.2 km/saat olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 06:57, gün batımı saati 18:14'tür.

Önümüzdeki günlerde, 15 Ekim Çarşamba'dan 17 Ekim Cuma'ya kadar hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 15 Ekim Çarşamba günü hava sıcaklığının 20°C olması bekleniyor. 16 Ekim Perşembe günü de 20°C olacak. 17 Ekim Cuma günü ise sıcaklık 21°C'ye çıkacak. Gece sıcaklıkları 6°C ile 7°C arasında değişecek. Nem oranı %44 ile %51 arasında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 5.09 km/saat ile 9 km/saat arasında olacak. Bu dönemde hava genel olarak açık ve güneşli olacak.

Serin ve güneşli hava, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık farklarının belirgin olmasına yol açabilir. Bu yüzden sabahları dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Akşam saatlerinde soğumaya karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Gün içinde güneş ışığından yararlanmak için açık hava etkinlikleri planlamak sağlıklı bir seçimdir. Rüzgar hızının düşük olması, açık hava aktiviteleri için uygun koşullar sunmaktadır.

Konya'da önümüzdeki günlerde serin ve güneşli bir hava bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerindeki sıcaklık farklarına dikkat edilmeli. Uygun giyinmek önemli. Gün içinde güneşli havanın tadını çıkarmak sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.