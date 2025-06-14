Konya 14 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 14 Haziran 2025 Cumartesi. Konya'da hava durumu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecek. En yüksek sıcaklık 26°C, en düşük sıcaklık ise 14°C olarak beklenmektedir. Bu hava koşulları, ani su baskınları ve trafik kazaları riskini artırabilir.

Önümüzdeki günlerde, 15 Haziran Pazar günü bol güneş ışığı olacak. Sıcaklık 25°C civarında seyredecek. 16 Haziran Pazartesi günü de güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık yine 25°C civarında tahmin edilmektedir. 17 Haziran Salı günü bol güneş ışığı ve 26°C'lik bir sıcaklık öngörülmektedir. 18 Haziran Çarşamba günü, parlak güneş ışığı ve 28°C'lik bir sıcaklık beklenmektedir. 19 Haziran Perşembe günü de parlak güneş ışığı ve 30°C'lik bir sıcaklık öngörülmektedir. 20 Haziran Cuma günü de parlak güneş ışığıyla karşılaşacağız. Sıcaklık yine 30°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarının ani değişimlere neden olabileceğini unutmamak önemlidir. 14 Haziran'daki sağanak yağışlar sırasında su birikintilerinden uzak durmalısınız. Araç kullanırken dikkatli olmalısınız. Diğer günlerde güneş ışığının tadını çıkarabilirsiniz. Ancak güneşin zararlı etkilerinden korunmak için uygun önlemler almak önemlidir. Güneş kremi kullanmak, şapka takmak ve bol su içmek basit ama etkili önlemlerdir. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.