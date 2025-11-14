Konya 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

14 Kasım 2025 Cuma günü Konya'da hava koşulları hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık 7,8°C, en yüksek sıcaklık ise 10,3°C civarında kalacak. Nem oranı %82 seviyesinde. Rüzgar hızı 8,3 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu 07:29'da, gün batımı ise 17:38'de gerçekleşecek.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında belirgin bir iyileşme olacak. 15 Kasım Cumartesi günü hava güneşli geçecek. Sıcaklıklar 6°C ile 13,7°C arasında değişecek. 16 Kasım Pazar günü hafif sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 6,9°C ile 12,2°C arasında kalacak. 17 Kasım Pazartesi günü ise bol güneş ışığı söz konusu olacak. Sıcaklıklar 6,9°C ile 14,4°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olunmalı. Hafif yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmeli. Su geçirmeyen üst giysiler de faydalı olacaktır. Hava koşullarına göre plan yaparken açık hava etkinliklerini yağmurlu saatlere denk getirmemek gerekir. İlerleyen günlerde hava koşulları elverişli hale gelecek. Açık hava etkinlikleri için daha uygun zamanlar bulunabilir.