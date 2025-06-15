Konya 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

15 Haziran 2025 Pazar günü, Konya'da hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 12°C civarında olacak. Rüzgar hızı ortalama 14 km/saat olacak. Nem oranı %55 civarında ölçülecek.

Sonraki günlerde, 16 Haziran Pazartesi günü hava açık kalacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı 12°C olacak. 17 Haziran Salı günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı yine 24°C, gece sıcaklığı 12°C olarak belirlenecek. 18 Haziran Çarşamba günü hava yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı 12°C olarak ölçülecek. 19 Haziran Perşembe günü hava açık kalmaya devam edecek. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 12°C olacak. 20 Haziran Cuma günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı 13°C civarında olacak.

Bu dönemde, hava sıcaklıkları genellikle 24°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 12-13°C arasında değişecek. Rüzgar hızı ortalama 14 km/saat civarında olacak. Nem oranı %55 seviyesinde kalacak.

Hava koşullarında, gündüzleri hafif bir üst kat giysiyle rahat edebilirsiniz. Geceleri hafif bir ceket veya kazak almanız faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde, şemsiye veya su geçirmez bir mont bulundurmanızda yarar var. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almanız önerilir.