Konya 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

15 Kasım 2025 Cumartesi günü, Konya'da hava koşulları değişken olacak. Sabah sıcaklığı 6°C civarında. Gün içinde sıcaklığın 13.7°C'ye yükselmesi bekleniyor. Nem oranı %89 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı ise 4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:30, gün batımı ise 17:37'de gerçekleşecek.

16 Kasım 2025 Pazar günü, hava koşullarında hafif bir değişiklik öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 14°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 7-8°C arasında değişecek. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

17 Kasım 2025 Pazartesi günü, hava daha da ısınacak. Gündüz sıcaklıkları 15.5°C'ye çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 2.9°C civarında olacak. Nem oranı %53, rüzgar hızı ise 0 km/saat tahmin ediliyor.

18 Kasım 2025 Salı günü, hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 15.8°C, gece sıcaklıkları ise 3.5°C civarında olacak. Nem oranı %57, rüzgar hızı ise 0 km/saat bekleniyor.

Bu dönemde, hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Gün içinde sıcaklıkların artması nedeniyle kat kat giyinmek faydalı olacak. Nem oranı yüksek olduğundan sabah saatlerinde buğulu ve kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Düşük rüzgar hızı, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlıyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda vardır.