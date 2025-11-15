HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

15-18 Kasım 2025 tarihleri arasında Konya'da hava koşulları değişkenlik gösterecek. 15 Kasım'da sabah sıcaklığı 6°C, gün içinde ise 13.7°C olacak. 16 Kasım'da gündüz sıcaklıkları 14°C'ye yükselecek. 17 Kasım'da sıcaklık 15.5°C'yi bulacakken, 18 Kasım'da ise 15.8°C öngörülüyor. Nem oranı yüksek olacak. Düşük rüzgar hızı açık hava etkinliklerine elverişli bir ortam sağlıyor. Ani hava değişikliklerine dikkat edilmelidir.

Konya 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

15 Kasım 2025 Cumartesi günü, Konya'da hava koşulları değişken olacak. Sabah sıcaklığı 6°C civarında. Gün içinde sıcaklığın 13.7°C'ye yükselmesi bekleniyor. Nem oranı %89 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı ise 4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:30, gün batımı ise 17:37'de gerçekleşecek.

16 Kasım 2025 Pazar günü, hava koşullarında hafif bir değişiklik öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 14°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 7-8°C arasında değişecek. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

17 Kasım 2025 Pazartesi günü, hava daha da ısınacak. Gündüz sıcaklıkları 15.5°C'ye çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 2.9°C civarında olacak. Nem oranı %53, rüzgar hızı ise 0 km/saat tahmin ediliyor.

18 Kasım 2025 Salı günü, hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 15.8°C, gece sıcaklıkları ise 3.5°C civarında olacak. Nem oranı %57, rüzgar hızı ise 0 km/saat bekleniyor.

Bu dönemde, hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Gün içinde sıcaklıkların artması nedeniyle kat kat giyinmek faydalı olacak. Nem oranı yüksek olduğundan sabah saatlerinde buğulu ve kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Düşük rüzgar hızı, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlıyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda vardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ehliyetsiz sürücü çarptığı bekçi için gözyaşı döktüEhliyetsiz sürücü çarptığı bekçi için gözyaşı döktü
Otomobil belediyeye ait kamyona arkadan çarptı: 1’i bebek 3 yaralıOtomobil belediyeye ait kamyona arkadan çarptı: 1’i bebek 3 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Polonya – Hollanda maçında Szymanski sakatlandı!

Polonya – Hollanda maçında Szymanski sakatlandı!

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.