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Konya 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da, 15 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu yüksek sıcaklıklarla geçecek.

Konya 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Konya'da, 15 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu yüksek sıcaklıklarla geçecek. Gün boyu hava sıcaklığının 34°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %19 olacak. Rüzgar kuzey-kuzeydoğu yönünden, saatte yaklaşık 11 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 16 Temmuz Çarşamba günü, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklık 30°C civarında, nem oranı ise %33 civarında olacak. Rüzgar, kuzey-kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 5 km hızla esecek.

17 Temmuz Perşembe günü hava koşulunun açık ve güneşli olması bekleniyor. Sıcaklığın 32°C civarında, nem oranının %23 civarında olması öngörülüyor. Rüzgar doğu-kuzeydoğu yönünden, saatte yaklaşık 4 km hızla esecek.

18 Temmuz Cuma günü hava koşullarının yine açık ve güneşli olması bekleniyor. Sıcaklık 34°C civarında, nem oranı ise %17 civarında olacak. Rüzgar doğu-kuzeydoğu yönünden, saatte yaklaşık 4 km hızla esecek.

Bu dönemde, özellikle 15 Temmuz'da beklenen yüksek sıcaklıklar nedeniyle, güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmamak önemlidir. Dışarı çıkarken şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içmek de önemli, bu sayede vücudunuzun su dengesini sağlayabilirsiniz. 16 Temmuz'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle, ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Mümkünse dışarıda bulunmamaya çalışmalısınız. Diğer günlerde ise hava koşulları daha sakin olacağı için planlarınızı rahatlıkla yapabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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