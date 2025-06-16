Konya 16 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 16 Haziran Pazartesi günü hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 24°C, gece ise 12°C civarında seyredecek.

17 Haziran Salı günü hava, parlak güneş ışığıyla devam edecek. Gündüz sıcaklık 26°C, gece 14°C olacak.

18 Haziran Çarşamba günü hava yine parlak güneş ışığıyla sürecek. Gündüz sıcaklık 27°C, gece 16°C olacak.

19 Haziran Perşembe günü bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklık 30°C, gece 17°C olacak.

20 Haziran Cuma günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 32°C, gece 18°C olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları giderek artacak. Özellikle 19 ve 20 Haziran tarihlerinde daha yüksek sıcaklıklar öngörülüyor. Sıcak havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Sıcak hava koşullarında, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de önemli. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt koruması açısından gereklidir.

Evde veya iş yerinde serinlemek için vantilatör veya klima kullanılabilir. Perdeleri kapalı tutarak iç mekanın sıcaklığını kontrol edebilirsiniz. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerektiğini unutmamak gerekir.

Konya'da önümüzdeki günlerde sıcak hava koşulları devam edecek. Sıcak havaya karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.