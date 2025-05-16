Konya 16 Mayıs Cuma hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

16 Mayıs 2025 Cuma günü Konya'da hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığının 25°C, gece sıcaklığının ise 12°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek.

17 Mayıs Cumartesi günü kısmen güneşli bir gün geçireceğiz. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı 12°C olarak öngörülüyor. 18 Mayıs Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı 8°C olacak. 19 Mayıs Pazartesi günü hava serinleyecek. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı 10°C olacak. 20 Mayıs Salı günü güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı 12°C olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları artacak. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelecek. Ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artacaktır. Bu durum cilt sağlığı açısından risk oluşturabilir. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Şapka ve koruyucu giysiler tercih etmek de faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) gölgede kalmak gereklidir. Sıcak havalarda vücudun su kaybını önlemek için bol su içmek önemlidir. Ağır yemeklerden kaçınmak da sağlık açısından dikkate alınmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. 18 Mayıs Pazar günü beklenen hafif yağmur, hava koşullarında ani değişikliklere neden olabilir. Bu nedenle hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı esnek tutmak akıllıca olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda uygun giysiler bulundurmak gereklidir.