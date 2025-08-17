HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya 17 Ağustos Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 17 Ağustos 2025 Pazar günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Konya 17 Ağustos Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34°C civarında, gece ise 19°C civarında bekleniyor. Önümüzdeki günler de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 18 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklığı 34°C, 19 Ağustos Salı günü 31°C, 20 Ağustos Çarşamba günü ise 32°C civarında olacak.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun bir dönem sunuyor. Yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları, su kaynaklarının azalmasına ve tarım ürünlerinin kurumasına neden olabilir. Su tasarrufu sağlamak, sulama sistemlerini verimli kullanmak önemlidir.

Yüksek sıcaklıklar, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Gün ortasında dışarıda olmak zorunda kalanların bol su içmeleri, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmeleri, güneş ışınlarından korunmaları önerilir. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olmaları gerekmektedir.

Bu dönemde orman yangınları riski de artmaktadır. Açık alanlarda ateş yakmaktan kaçınmak, sigara izmaritlerini uygun şekilde söndürmek, ormanlık alanlarda dikkatli olmak yangın riskini azaltacaktır. Çevremizi korumak ve bu güzel günlerin tadını güvenli bir şekilde çıkarmak için bu önlemleri almalıyız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çanakkale'de yangın devam ediyor! Yeni açıklama geldi... İkinci bir duyuruya kadar girişler durdurulduÇanakkale'de yangın devam ediyor! Yeni açıklama geldi... İkinci bir duyuruya kadar girişler durduruldu
50'den fazla yerde devam ediyor!50'den fazla yerde devam ediyor!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonlarca memur yarın iş bırakacak!

Milyonlarca memur yarın iş bırakacak!

AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu sessizliğin bozdu! CHP'yi kızdıracak sözler: 'Söylemezsem içimde kalır'

AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu sessizliğin bozdu! CHP'yi kızdıracak sözler: 'Söylemezsem içimde kalır'

Alper Rende ve Betül Çakmak evlendi! Gelinlik çok konuşuldu

Alper Rende ve Betül Çakmak evlendi! Gelinlik çok konuşuldu

Aziz Yıldırım, İTÜ'ye Deprem Araştırma Gemisi bağışladı

Aziz Yıldırım, İTÜ'ye Deprem Araştırma Gemisi bağışladı

Evinde bıçaklanmış halde bulunmuştu! 16 yaşındaki Hatice’nin katil zanlısı akrabası çıktı

Evinde bıçaklanmış halde bulunmuştu! 16 yaşındaki Hatice’nin katil zanlısı akrabası çıktı

AK Parti'ye mi geçecek? Ahmet Aras sessizliğini bozdu

AK Parti'ye mi geçecek? Ahmet Aras sessizliğini bozdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.