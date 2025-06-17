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Konya 17 Haziran 2025 salı hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya 17 Haziran 2025 salı hava durumu güneşli ve açık olacak.

Konya 17 Haziran 2025 salı hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Konya'da 17 Haziran 2025 Salı günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 26°C civarında, gece ise 14°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Haziran ayı için tipik değerlerdir. Konya'nın iklimine uygun bir gün yaşanacaktır.

Önümüzdeki günlerde, 18 Haziran Çarşamba'dan itibaren hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 18 ve 19 Haziran tarihlerinde bölgesel düzensiz yağmur yağışları ve orta kuvvetli sağanaklar öngörülüyor. Bu durum, hava sıcaklıklarının 20°C ile 27°C arasında değişmesine neden olacak. 20 Haziran Cuma günü ise ara ara orta kuvvetli yağmurların etkili olması, sıcaklıkların 20°C ile 27°C arasında seyretmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Yağışların zeminleri kayganlaştırabileceğini unutmamak gerekir. Bu nedenle yürürken veya araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Sıcaklıkların 20°C ile 27°C arasında değişmesi, gündüzleri hafif kıyafetlerle rahatlık sağlayabilir. Akşamları serinlik hissedilebileceğinden, yanınızda bir kat daha giysi bulundurmanızda yarar vardır.

Konya'nın Haziran ayı iklimi genellikle sıcak ve kuru geçer. Ancak Haziran ayında ortalama 25 mm yağış alması, zaman zaman yağmurlu günlerin yaşanabileceğini gösterir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve planlarınızı buna göre yapmak, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

17 Haziran 2025 Salı günü Konya'da hava açık ve güneşli olacakken, takip eden günlerde yağışların artması bekleniyor. Bu değişikliklere uygun şekilde hazırlıklı olmak, hem konforu artırır hem de olası olumsuzlukların önüne geçer.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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