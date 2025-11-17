HABER

Konya 17 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 17 Kasım 2025 tarihinde hava durumu büyük ölçüde güneşli ve sıcak geçecek. Günlük sıcaklık 16°C civarında olurken, gece sıcaklığı -1°C'ye düşecektir. Salı günü de benzer hava koşulları bekleniyor. Çarşamba günü bulutlu bir hava görülse de sıcaklık 17°C'ye yükselecek. Bu günlerde açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam oluşacak. Sabah ve akşam düşük sıcaklıklar için uygun giysiler tercih edilmelidir.

Doğukan Akbayır

Konya'da 17 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu, bol güneş ışığı ile sıcak olacak. Sıcaklık 16°C civarında ölçülecek. Düşük sıcaklık ise -1°C oranında seyredecek. Salı günü hava kısmen güneşli geçecek. Sıcaklıklar benzer seviyelerde kalacak. Çarşamba günü bulutlu ve kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar hafif bir artışla 17°C'ye çıkacak. Perşembe günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 18°C'ye kadar yükselecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Özellikle bu saatlerde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Gündüz saatlerinde güneş ışığından faydalanarak açık hava etkinlikleri düzenlenebilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının ılıman ve güneşli kalması bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri ile günlük aktiviteler için uygun bir ortam yaratıyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak gerekir. Sıcak tutacak giysiler giyilmelidir. Gündüz saatlerinde güneş ışığından faydalanmak mümkündür.

