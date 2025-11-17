Konya 17 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 17 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu, bol güneş ışığı ile sıcak olacak. Sıcaklık 16°C civarında ölçülecek. Düşük sıcaklık ise -1°C oranında seyredecek. Salı günü hava kısmen güneşli geçecek. Sıcaklıklar benzer seviyelerde kalacak. Çarşamba günü bulutlu ve kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar hafif bir artışla 17°C'ye çıkacak. Perşembe günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 18°C'ye kadar yükselecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Özellikle bu saatlerde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Gündüz saatlerinde güneş ışığından faydalanarak açık hava etkinlikleri düzenlenebilir.

