Konya 18 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü, Konya'da hava sıcaklıkları 33°C civarında olacak.

Konya 18 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Bugün, 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü, Konya'da hava sıcaklıkları 33°C civarında olacak. Gün boyunca bol güneş ışığı etkili olacak. En düşük sıcaklık ise 20°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının sürmesi bekleniyor.

19 Ağustos Salı günü, parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 32°C ile 20°C arasında değişecek. 20 Ağustos Çarşamba günü, güneşli bir hava görülecek. Sıcaklıklar 32°C ile 19°C arasında olacak. 21 Ağustos Perşembe günü bol güneş ışığı altında sıcaklıkların 33°C ile 19°C arasında seyretmesi bekleniyor.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun bir dönem sunuyor. Yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları, su kaynaklarının azalmasına ve tarım ürünlerinin kurumasına neden olabilir. Su tasarrufu sağlamak ve sulama sistemlerini verimli kullanmak önemlidir.

Yüksek sıcaklıklar, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Gün ortasında dışarıda kalanların bol su içmeleri önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi önerilir. Güneş ışınlarından korunmak da gerekebilir. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerekmektedir.

Bu dönemde orman yangınları riski artmaktadır. Açık alanlarda ateş yakmaktan kaçınmak önemlidir. Sigara izmaritlerini uygun şekilde söndürmek gereklidir. Ormanlık alanlarda dikkatli olmak yangın riskini azaltacaktır. Çevremizi korumak ve bu güzel günlerin tadını güvenli bir şekilde çıkarmak için bu önlemleri almalıyız.

