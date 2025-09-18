Konya 18 Eylül Perşembe hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 18 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu daha serin ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 24°C, en düşük sıcaklık ise 10°C civarında olacaktır. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecektir. 19 Eylül Cuma günü daha soğuk bir hava beklenmektedir. 20 Eylül Cumartesi günü güneşli bir hava hakim olacaktır. 21 Eylül Pazar günü, parlak güneş ışığı altında 24°C'ye kadar ısınan bir hava tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşecektir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerektiğinde bir ceket veya hırka bulundurmak önemlidir. Gün içinde güneşli havanın tadını çıkarırken, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmak gerekmektedir. Şapka takmak da önemlidir.

Hava koşullarının değişkenliği nedeniyle, planlarınızı yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmek yararlı olacaktır. Böylece olası sürprizlere karşı hazırlıklı olabilirsiniz.