Konya 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da, 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu gündüz saatlerinde 26°C olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 8°C civarına düşecek. Hava genellikle güneşli olacak. 19 Mayıs Pazartesi günü sıcaklığın 23°C, 20 Mayıs Salı günü 26°C ve 21 Mayıs Çarşamba günü 25°C civarında olması bekleniyor. Bu günlerde hava da genellikle güneşli kalacak.

Mayıs ayı boyunca Konya'da hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle yağışlı günlerin sayısında artış olabilir. Bu nedenle, hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır. Planlamalarınızı hava durumu bilgilerine göre yapmanızda yarar var.

Hava koşullarına bağlı olarak, özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Gerekli önlemleri almak da önem taşır. Planlarınızı hava durumuna göre esnek tutarak olası aksaklıklara karşı hazırlıklı olmalısınız.