Konya 19 Ağustos Salı Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 19 Ağustos 2025 Salı günü hava genellikle güneşli olacak.

Sedef Karatay

Konya'da 19 Ağustos 2025 Salı günü hava genellikle güneşli olacak. Yer yer hafif bulutlanma görülecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. En yüksek sıcaklık 31°C, en düşük sıcaklık ise 20°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.

20 Ağustos Çarşamba günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 31°C ile 18°C arasında değişecek. 21 Ağustos Perşembe günü bol güneş ışığı altında sıcaklıklar 32°C ile 19°C arasında olacak. 22 Ağustos Cuma günü hava parlak güneş ışığıyla devam edecek. Sıcaklıklar 35°C ile 19°C arasında olacak.

Bu dönemde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Günlük UV endeksi yüksek olacağından, dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunmaları önemlidir.

Sıcak hava koşulları nedeniyle özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları gerekmektedir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak veya gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Ayrıca bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmesi vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olmaları ve aşırı sıcaklardan korunmaları önemlidir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
