Konya 19 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 19 Kasım 2025 tarihli hava durumu raporu, sabah 5.8°C ile başlayacak sıcaklıkların gün içinde 15.7°C'ye kadar yükseleceğini gösteriyor. Hissedilen sıcaklık 4.1°C ile 15.7°C arasında değişiklik gösterecek. Yüksek nem oranı ve rüzgar hızı ile birlikte, açık hava etkinlikleri için uygun şartlar mevcut. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıkların 5.2°C ile 18.9°C arasında değişmesi bekleniyor.

Doğukan Akbayır

Konya'da 19 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu sabah saatlerinde 5.8°C civarında başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 15.7°C'ye kadar yükselecek. Hissedilen sıcaklık 4.1°C ile 15.7°C arasında değişecek. Nem oranı %67. Rüzgar hızı 8.1 km/saat olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 07:27, gün batımı saati ise 17:30 olarak bekleniyor.

20 Kasım Perşembe günü hava sıcaklıkları 5.2°C ile 15.8°C arasında değişecek. 21 Kasım Cuma günü sıcaklıklar 4.9°C ile 17.1°C arasında seyredecek. 22 Kasım Cumartesi günü sıcaklıkların 5.2°C ile 18.9°C arasında olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstermesi bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gün içinde güneşli hava koşulları bekleniyor. Bu nedenle açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olunmalıdır. Gerektiğinde uygun kıyafetler tercih edilmelidir.

