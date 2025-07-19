Konya 19 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir. Gündüz en yüksek sıcaklık 34°C, gece en düşük sıcaklık ise 21°C civarında olacaktır. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi beklenmektedir. 20 Temmuz Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 32°C, en düşük sıcaklık ise 21°C civarında seyreder. 21 Temmuz Pazartesi günü açık ve güneşli hava devam edecek. Burada en yüksek sıcaklık 33°C, en düşük sıcaklık 21°C olarak tahmin edilmektedir. 22 Temmuz Salı günü de hava açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 35°C, en düşük sıcaklık ise 21°C civarında olacaktır.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek ve bol su tüketmek, aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Hafif kıyafetler tercih edilmesi de önerilmektedir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak faydalıdır. Sıcak hava tarım ürünleri ve hayvanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu nedenle çiftçilerin ve hayvan sahiplerinin gerekli önlemleri almaları önemlidir. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları önerilir. Gerekirse kapalı alanlarda vakit geçirmeleri faydalı olacaktır.

Konya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecektir. Bu dönemde hem insanlar hem de çevre için gerekli önlemleri almak olumsuz etkilerden korunmaya yardımcı olacaktır.