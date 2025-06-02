Konya 2 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 2 Haziran Pazartesi günü hava durumu yer yer sağanak yağışlarla geçecektir. Sıcaklıkların 11°C ile 21°C arasında değişmesi beklenmektedir. Bu dönemde, Haziran ayının ortalama sıcaklıkları dikkate alındığında, mevsim normallerine yakın bir hava durumu yaşanacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik olmayacaktır. 3 Haziran Salı günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 11°C ile 22°C arasında seyredecektir. 4 Haziran Çarşamba günü, bol güneş ışığı altında sıcaklıkların 12°C ile 25°C arasında olması tahmin edilmektedir. 5 Haziran Perşembe günü ise parlak güneş ışığı altında sıcaklıkların 14°C ile 27°C arasında olması beklenmektedir.

Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde, şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Su birikintilerine dikkat etmek ve trafikte hız limitlerine uymak, güvenli sürüş için gereklidir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları artabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmaları önerilir. Gece ve sabah saatlerinde hava serin olabileceğinden, kalın giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Dışarıda uzun süre kalmayı planlayanların rüzgarlı havalara karşı tedbirli olmaları da önemlidir.

Konya'nın Haziran ayındaki iklimi, ortalama sıcaklıkların 13.3°C ile 26.7°C arasında değiştiği bir dönemi göstermektedir. Yağış miktarı ise 25 mm civarındadır. Bu nedenle, hava koşullarına uygun giyinmek ve planlarınızı hava durumuna göre düzenlemek, olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmanızı sağlacaktır.