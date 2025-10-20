Konya 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

20 Ekim 2025 tarihinde Konya'da hava durumu bekleniyor. Sabah saatlerinde 18°C civarında sıcaklık olacak. Gece sıcaklığı ise 12°C tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklık sabah 14°C, gece ise 10°C olacak. Nem oranı %64 düzeyinde olacak. Kuzey yönünden 9 km/saat hızla rüzgar esecek. Artan bulutlu bir hava bekleniyor.

21 Ekim 2025 Salı günü, sabah saatlerinde 17°C olacak. Gece sıcaklığı ise 10°C civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklık bu şekilde olacak. Nem oranı %73 düzeyinde kalacak. Güneydoğu yönünden 7 km/saat hızla rüzgar esecek. Bir-iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor.

22 Ekim 2025 Çarşamba günü, sabah saatlerinde sıcaklık 22°C olacak. Gece ise 11°C civarında hissedilecek. Nem oranı %55 düzeyinde kalacak. Batı yönünden 19 km/saat hızla esen rüzgar bekleniyor. Kısmen güneşli bir hava olacağı tahmin ediliyor.

23 Ekim 2025 Perşembe günü, sabah saatlerinde sıcaklık 21°C seviyesinde olacak. Gece sıcaklığı 12°C civarında hissedilecek. Nem oranı %60 düzeyinde bekleniyor. Güneybatı yönünden 21 km/saat rüzgar esecek. Hafif çiseleyen yağmur ihtimali mevcut.

24 Ekim 2025 Cuma günü, sabah saatlerinde sıcaklık 21°C olacak. Gece sıcaklığı 12°C civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %58 seviyesinde kalacak. Güneybatı yönünden 14 km/saat hızla rüzgar esecek. Çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor.

25 Ekim 2025 Cumartesi günü, sabah saatlerinde 23°C bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 12°C civarında olacak. Nem oranı %58 düzeyinde olacak. Batı yönünden 15 km/saat rüzgar esecek. Güneşli bir hava olacağı tahmin ediliyor.

26 Ekim 2025 Pazar günü, sabah saatlerinde 24°C olacak. Gece sıcaklığı 13°C civarında hissedilecek. Nem oranı %56 seviyesinde bekleniyor. Batı yönünden 14 km/saat hızla rüzgar esecek. Bol güneş ışığı bekleniyor.

27 Ekim 2025 Pazartesi günü, sabah saatlerinde sıcaklık 25°C olacak. Gece sıcaklığı 11°C civarında hissedilecek. Nem oranı %54 düzeyinde kalacak. Güneybatı yönünden 13 km/saat rüzgar esecek. Parlak güneş ışığı bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarında değişkenlik olacak. Özellikle 21 Ekim Salı günü beklenen kısa süreli sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak faydalı. Diğer günlerde ise hava genel olarak ılıman ve güneşli olacak.