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Konya 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu parlak güneş ışığı altında geçecek.

Konya 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Konya'da 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu parlak güneş ışığı altında geçecek. Gün sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı ise 15°C olacak. Yağış olasılığı %20. Cumartesi günü de benzer bir hava durumu var. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece ise 15°C olacak. O gün de %20'lik bir yağış olasılığı bulunuyor. Pazar günü ise hava durumu devam ediyor. Gündüz 29°C, gece 16°C olacak. Bu günde %20’lik bir yağış olasılığı söz konusu.

Önümüzdeki günlerde Konya’da genellikle sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu durum açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun bir ortam sağlıyor. Yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları, su kaynaklarının azalmasına yol açabilir. Tarım ürünlerinin kuruması da bu durumun bir sonucu olabilir.

Su tasarrufu sağlamak ve sulama sistemlerini verimli kullanmak önemlidir. Yüksek sıcaklıklar insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Özellikle yaşlılar ve çocukların serin, gölgeli alanlarda vakit geçirmesi önemlidir. Ayrıca, bol su tüketmek ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak da faydalıdır. Tarım sektöründe sulama programlarını optimize etmek, bitkilerin su ihtiyacını düzenli izlemek verimliliği artırabilir.

Gelecek günlerde, Konya'da güneşli ve sıcak hava koşulları hakim olacak. Su kaynaklarının verimli kullanılması, insan sağlığının korunması ve tarım faaliyetlerinin düzenli izlenmesi gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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