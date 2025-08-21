HABER

Konya 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Gün içinde en yüksek sıcaklık 31°C olacak. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Konya'da 21 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize edilecek. Gün boyunca hava sıcaklığının 31°C civarında olması bekleniyor. Benzer hava koşullarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi öngörülüyor. 22 Ağustos Cuma günü sıcaklıkların 34°C'ye, 23 Ağustos Cumartesi günü ise 36°C'ye kadar yükselmesi tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, Konya'nın tipik Ağustos ayı iklimine uygundur.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için sağlık riskleri oluşturabilir. Bu nedenle, bu gruptaki bireylerin aşırı sıcaklardan korunmaları ve bol su tüketmeleri önemlidir. Yüksek sıcaklıklar su kaynaklarının azalmasına ve tarım ürünlerinin olumsuz etkilenmesine yol açabilir. Su tasarrufu sağlamak ve tarım faaliyetlerini sıcak saatlere denk getirmemek gibi önlemler alınmalıdır.

Sıcak hava koşulları trafik güvenliğini de etkileyebilir. Sürücülerin araçlarının bakımını düzenli yapmaları gerekir. Lastik basınçlarını kontrol etmeleri ve aşırı hızdan kaçınmaları önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunmaları önerilir. Ultraviyole (UV) endeksinin yüksek olduğu saatlerde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalıdır.

Konya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Gerekli önlemleri alarak, hem kişisel sağlığınızı hem de çevrenizi koruyabilirsiniz.

