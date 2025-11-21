HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

21 Kasım 2025 Cuma günü Konya'da hava durumu bulutlu geçecek. Sıcaklık 19°C, düşük ise 6°C olarak ölçülecek. Nem oranı %54 seviyelerinde olacakken, rüzgar hızı 0 km/s tahmin ediliyor. Hafta sonu ise 22 ve 23 Kasım tarihlerinde güneşli ve bulutlu bir hava bekleniyor. 24 Kasım'da hafif yağmurlar gündeme gelebilir. Ani yağışlar nedeniyle dikkatli olunması önem taşıyor. Hava koşullarını planlarınıza dahil etmeyi unutmayın.

Konya 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

21 Kasım 2025 Cuma günü, Konya'da hava durumu bulutlu olacak. Sıcaklık 19°C yüksek, 6°C düşük seviyelerde seyredecek. Nem oranı %54 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 0 km/s olarak bekleniyor. Gün doğumu 07:37, gün batımı ise 17:29'da olacak.

Hafta sonu, 22 ve 23 Kasım tarihlerinde değişiklik beklenmiyor. Her iki gün de yüksek bulutlar arasında güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 20°C civarında seyredecek. Nem oranı %50-60 arasında değişecek. Rüzgar hızı 9-10 km/s seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları genel olarak stabil kalacak. Ancak, 24 Kasım Pazartesi günü hafif çiseleyen yağmurlar söz konusu olabilir. Kırsal ve eğimli bölgelerde yaşayanların su baskınlarına karşı dikkatli olmaları önemlidir. Ani yağışlar nedeniyle yıldırım tehlikesine karşı tedbirli olunması da gerekecektir.

Günlük planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafet ve ekipman seçimi yapmak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olabileceğini unutmamalısınız. Yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabı ve şemsiye gibi önlemler alarak rahatsızlıkları en aza indirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana’da tırda 10 ton kaçak tütün ele geçirildiAdana’da tırda 10 ton kaçak tütün ele geçirildi
Sobadan çıkan yangında 1 kişi yaralandıSobadan çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.