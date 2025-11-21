Konya 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

21 Kasım 2025 Cuma günü, Konya'da hava durumu bulutlu olacak. Sıcaklık 19°C yüksek, 6°C düşük seviyelerde seyredecek. Nem oranı %54 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 0 km/s olarak bekleniyor. Gün doğumu 07:37, gün batımı ise 17:29'da olacak.

Hafta sonu, 22 ve 23 Kasım tarihlerinde değişiklik beklenmiyor. Her iki gün de yüksek bulutlar arasında güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 20°C civarında seyredecek. Nem oranı %50-60 arasında değişecek. Rüzgar hızı 9-10 km/s seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları genel olarak stabil kalacak. Ancak, 24 Kasım Pazartesi günü hafif çiseleyen yağmurlar söz konusu olabilir. Kırsal ve eğimli bölgelerde yaşayanların su baskınlarına karşı dikkatli olmaları önemlidir. Ani yağışlar nedeniyle yıldırım tehlikesine karşı tedbirli olunması da gerekecektir.

Günlük planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafet ve ekipman seçimi yapmak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olabileceğini unutmamalısınız. Yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabı ve şemsiye gibi önlemler alarak rahatsızlıkları en aza indirebilirsiniz.