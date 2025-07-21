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Konya 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 21 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklıkları 18°C ile 34°C arasında değişecek.

Konya 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Konya'da 21 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklıkları 18°C ile 34°C arasında değişecek. Salı günü sıcaklıklar 20°C ile 35°C arasında, Çarşamba günü ise 21°C ile 36°C arasında olacak. Perşembe günü sıcaklıkların 20°C ile 35°C arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek olması, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmasını gerektiriyor. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelir. Bu, cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Güneşe çıkarken koruyucu kıyafetler giymek, şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalıdır.

Yüksek sıcaklıklar vücutta su kaybına yol açar. Bu nedenle, gün boyunca yeterli miktarda su içmek hayati önem taşır. Sıcak havalarda terleme artar. Terleme, vücudun su dengesini bozabilir. Su tüketimini artırarak dehidrasyon riskini azaltmak gereklidir.

Sıcak hava, özellikle yaşlılar ve çocuklar için sağlık riskleri oluşturabilir. Bu grupların aşırı sıcaklardan korunması önemlidir. Serin ortamlarda vakit geçirmeleri ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmaları önerilir. Sıcak havalarda yiyeceklerin bozulma riski artar. Açıkta bırakılan gıdaların tüketilmemesi ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, yukarıda belirtilen önlemlerin sürekli olarak alınması, kişisel sağlık ve yaşam kalitesi açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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