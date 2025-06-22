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Konya 22 Haziran Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 22 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu kısmen güneşli olacak.

Konya 22 Haziran Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Sıcaklık 25°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. 23 Haziran Pazartesi günü 27°C, 24 Haziran Salı günü 30°C ve 25 Haziran Çarşamba günü 33°C civarında sıcaklıklar öngörülüyor.

Hava sıcaklıkları artacak. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelecek. Bu durum güneş çarpmaları ve cilt yanıkları riskini artıracak. Açık hava etkinlikleri planlayanların şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler kullanmaları önemlidir. Ayrıca, bol su tüketimi ile vücudun susuz kalması önlenmelidir.

Sıcaklıklar yükseldiğinde, hassas grupların aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenme riski artmaktadır. Yaşlılar ve çocuklar, serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmelidir. Aşırı sıcaklardan korunmak bu gruplar için önemlidir.

Rüzgar hızlarının düşük olması bekleniyor. Bu durum hava kalitesinin genellikle iyi olacağı anlamına geliyor. Ancak, hava kalitesinin zaman zaman değişebileceğini unutmamak gerekiyor. Solunum rahatsızlığı olanların hava kalitesini takip etmeleri faydalı olacaktır.

Konya'da sıcaklıkların artmasıyla birlikte, güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Bol su tüketmek de gereklidir. Hassas grupların aşırı sıcaklardan korunmasına özen gösterilmelidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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