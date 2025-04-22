Konya 22 Nisan Salı Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

23 Nisan Çarşamba günü kısmen güneşli, 24 Nisan Perşembe günü tamamen güneşli bir hava bekleniyor. 25 Nisan Cuma günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 20°C civarında seyredecek.

Nisan ayı, Konya'da ortalama 11°C sıcaklıkla birlikte 39 mm yağış alır. Bu ayda 6 yağmurlu gün görülmektedir. Nem oranı %52 civarındadır.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı tedbirli olunmalıdır. Ayrıca, yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak faydalı olacaktır. Trafikte dikkatli olmak da güvenliğiniz için önemlidir.