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Konya 22 Nisan Salı Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da, 22 Nisan 2025 Salı günü hava durumu artan bulutlarla birlikte güneşli olacak. Sıcaklık 25°C'ye kadar yükselecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek.

Konya 22 Nisan Salı Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

23 Nisan Çarşamba günü kısmen güneşli, 24 Nisan Perşembe günü tamamen güneşli bir hava bekleniyor. 25 Nisan Cuma günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 20°C civarında seyredecek.

Nisan ayı, Konya'da ortalama 11°C sıcaklıkla birlikte 39 mm yağış alır. Bu ayda 6 yağmurlu gün görülmektedir. Nem oranı %52 civarındadır.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı tedbirli olunmalıdır. Ayrıca, yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak faydalı olacaktır. Trafikte dikkatli olmak da güvenliğiniz için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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