Konya 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

24 Nisan Perşembe günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 25°C'ye ulaşacak ve gün çoğunlukla güneşli geçecektir. 25 Nisan Cuma günü hava sıcaklığı 20°C civarında olacak. Bu gün kısmen güneşli bir hava beklenmektedir. 26 Nisan Cumartesi günü ise bir-iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Bu günün en yüksek sıcaklığı 17°C, en düşük sıcaklığı ise 6°C olacaktır.

Nisan ayı, Konya'da ortalama 39 mm yağış ile geçmektedir. Bu ayda 6 yağmurlu gün ve 10 güneşli saat bulunmaktadır.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Ani hava değişimlerine de dikkat etmek gerekir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, günlük planlamalarınızı daha sağlıklı yapmanıza yardımcı olacaktır.