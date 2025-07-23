Konya 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava sıcaklığının 36°C civarında olması bekleniyor. Gün boyunca açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak. Rüzgar hafif esecek. Bu sıcaklık, Konya'nın Temmuz ayındaki ortalamalarıyla uyumludur.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 24 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 34°C, 25 Temmuz Cuma günü 33°C ve 26 Temmuz Cumartesi günü 32°C civarında olacak. Bu dönemde hava açık ve güneşli kalacak. Nem oranı düşük seviyelerde kalmaya devam edecek.

Yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Gün ortasında, 11:00 ile 16:00 saatleri arasında doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek de gereklidir. Güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle güneş koruyucu ürünler kullanmak ve uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır.