Konya 24 Ekim Cuma Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 24-27 Ekim tarihleri arasında hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 20-22°C arasında değişirken, gece sıcaklıkları 8-11°C civarında seyredecek. Rüzgarlar hafif esecek ve nem oranları ortalama seviyelerde bulunacak. Bu dönemde dışarıda vakit geçirmek isteyenlerin, güneş kremi kullanmaları ve kat kat giyinmeleri öneriliyor. Ayrıca alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olunması önem taşıyor.

24 Ekim 2025 Cuma günü Konya'da hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 22°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 8°C civarında kalacak. Rüzgar batı yönünden saatte 5 km hızla esecek. Nem oranı %76 civarında olacak.

25 Ekim Cumartesi günü hava az bulutlu ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 21°C, gece ise 8.8°C civarında bekleniyor. Rüzgar saatte 8.7 km hızla esecek. Nem oranı %45 civarında tahmin ediliyor.

26 Ekim Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 21.6°C, gece ise 10.1°C civarında olması öngörülüyor. Rüzgar saatte 2.5 km hızla esecek. Nem oranı %58 seviyelerinde olacak.

27 Ekim Pazartesi günü hava az bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklıkları 20.9°C, gece ise 11.3°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar saatte 5 km hızla esecek. Nem oranı %58 olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüzleri 20-22°C, geceleri ise 8-11°C arasında değişecek. Rüzgarlar hafif esecek. Nem oranları orta seviyelerde bulunacak.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam serin olabileceği göz önünde bulundurulmalı. Kat kat giyinmek faydalı olabilir. Gerektiğinde bir ceket bulundurmak iyi bir seçenek. Gündüzleri açık hava etkinlikleri planlanabilir. Ancak güneş ışınlarının zararlarından korunmak için güneş kremi kullanmayı unutmamak gerektiği hatırlanmalı. Hafif rüzgarlar nedeniyle toz ve polenlerin havada artabileceği unutulmamalı. Alerjik reaksiyonlara karşı tedbirli olmak önemlidir.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
