Konya 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 24 Eylül 2025 Çarşamba günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 26°C civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 17°C'ye düşecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 11 km hızla esecek. Nem oranı sabah %53, gündüz %43, akşam %55 ve gece %66 seviyelerinde kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 25 Eylül Perşembe günü sıcaklık 28°C’ye kadar yükselecek. Gece sıcaklığı ise 13°C olacak. 26 Eylül Cuma günü hava sıcaklığı 24°C’ye düşecek. 27 Eylül Cumartesi günü sıcaklık 24°C civarında kalacak. 28 Eylül Pazar günü 26°C’ye yükselecek. 29 Eylül Pazartesi günü hava sıcaklığı 24°C’ye, 30 Eylül Salı günü ise 19°C’ye düşecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüzleri 24°C ile 28°C arasında değişecek. Akşamları ise 13°C ile 19°C arasında seyredecek. Açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için durum uygun olacak.

Sıcak havalarda su tüketimini artırmak önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Tarım alanlarında sulama sistemlerinin etkin kullanımı kritik öneme sahiptir. Hayvanların serinletilmesi için önlemler almak gereklidir.