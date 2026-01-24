HABER

Yolcu otobüsünün polis noktasına çarpma anı görüntüleri ortaya çıktı

Bitlis’te şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsün kontrolden çıkarak polis uygulama noktasına çarpma anı görüntüleri ortaya çıktı.

Yolcu otobüsünün polis noktasına çarpma anı görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır’dan Bitlis istikametine gelen C.D. yönetimindeki Yeşil Erciş firmasına ait 46 AEG 334 plakalı yolcu otobüsü, Arıcılık mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayarak sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrol noktasındaki polis kulübesine çarpmış, kulübedeki 4 polis memuru ise hafif yaralanmıştı. Diyarbakır istikametinden Van’a gelmekte olan otobüsün karıştığı kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yolcu otobüsünün polis noktasına çarpma anı görüntüleri ortaya çıktı 1

Yaralı polislerin tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili incelemenin sürdürüldüğü belirtildi.

Yolcu otobüsünün polis noktasına çarpma anı görüntüleri ortaya çıktı 2

Kaynak: İHA

