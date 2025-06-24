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Konya 24 Haziran Salı Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 24 Haziran 2025 Salı günü hava durumu, tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Konya 24 Haziran Salı Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Konya'da 24 Haziran 2025 Salı günü hava durumu, tipik bir yaz gününü yansıtıyor. Hava sıcaklığı, gündüz 29°C'ye kadar çıkacak. Gece 17°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar, güneydoğudan saatte 13 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 25 Haziran Çarşamba günü, 32°C'lik bir yüksek sıcaklık ve 20°C'lik bir düşük sıcaklık öngörülüyor. 26 Haziran Perşembe günü ise 33°C'lik bir yüksek sıcaklık ve 19°C'lik bir düşük sıcaklık bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Konya'nın yaz iklimine uygun farklar gösteriyor.

Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde sıcaklıklar yüksek olacak. Güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Dışarı çıkarken şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su içmek, vücudun susuz kalmasını önler. Bu, aşırı sıcaklardan kaynaklanabilecek sağlık sorunlarını engeller.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir. Bu grupların aşırı sıcaklardan korunması gerekir. Serin ortamlarda vakit geçirmeleri teşvik edilmelidir. Aşırı sıcaklar, trafik ve ulaşımda da olumsuz etkilere yol açabilir. Sürücülerin araç bakımını düzenli yapmaları önerilir. Uzun yolculuklarda yeterli su ve yiyecek bulundurulmalıdır.

Hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlamalarınızı buna göre yapmak, olası olumsuzlukların önüne geçmeye yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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