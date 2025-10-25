Konya 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 25 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 22°C civarındayken, akşam 17°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar batı yönünden saatte 9 km hızla esecek. Nem oranı sabah %71, gündüz %38, akşam %52 ve gece %75 olacak. Basınç değerleri sabah 898 hPa, gündüz 896 hPa, akşam 896 hPa ve gece 897 hPa seviyelerinde kalacak.

26 Ekim Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 20°C civarında seyredecek. 27 Ekim Pazartesi günü benzer koşullar sürecek. Sıcaklık 21°C civarında öngörülüyor. 28 Ekim Salı günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık yine 22°C civarında olmaları tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Günü güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde geçirecekler için güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Cilt sağlığını korumaya yardımcı olacaktır. Rüzgarın batıdan esmesi, açık alanlarda rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmesini gerektirebilir. Sabah saatlerinde yüksek nem oranı, nemli bir hava hissi yaratabilir. Bu nedenle nem dengesini sağlayacak ürünler kullanmak rahatlık sağlayacaktır.