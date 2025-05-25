Konya 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Sıcaklıklar 18°C ile 27°C arasında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20°C civarında kalacak. Bu süre zarfında yağmurlu koşullar hakim olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 9°C seviyelerine düşecek.

26 Mayıs Pazartesi günü hava yer yer güneşli olacak. Daha sonra hava bulutlanacak. Sıcaklıklar 12°C ile 29°C arasında değişecek. 27 Mayıs Salı günü orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 12.9°C ile 22.4°C arasında olacak. 28 Mayıs Çarşamba günü de benzer şekilde orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar devam edecek. Sıcaklıklar 12°C ile 22.3°C arasında seyredecek.

Hava koşullarının değişkenlik göstereceği göz önünde bulundurulmalı. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler ve şemsiyeler bulundurmak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.