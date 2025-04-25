HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 25 Nisan 2025 Cuma günü hava durumu serin geçecektir. Gündüz sıcaklıkları 19°C, gece sıcaklıkları ise 8°C civarında olacaktır. Bu tarihte hava genellikle açık olacak. Yağış beklenmemektedir.

Konya 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Haftanın ilerleyen günlerinde, 26 Nisan Cumartesi günü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 17°C, gece sıcaklığı ise 6°C civarında olacaktır. 27 Nisan Pazar günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir. Gündüz sıcaklıkları 17°C, gece sıcaklıkları 10°C olarak öngörülmektedir. 28 Nisan Pazartesi günü alçak bulutların ardından biraz güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 17°C, gece sıcaklıkları 6°C olacaktır. 29 Nisan Salı günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 18°C, gece sıcaklıkları 7°C olacaktır.

Nisan ayı, Konya'da ortalama 39 mm yağışla birlikte 6 yağmurlu gün ve 10 güneşli saat ile geçmektedir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar ve giysiler tercih edilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı yaparken faydalı olacaktır.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
49 ilde DEAŞ operasyonu: 210 gözaltı!49 ilde DEAŞ operasyonu: 210 gözaltı!
Osmaniye’de uçurtmalar gökyüzünü renklendirdiOsmaniye’de uçurtmalar gökyüzünü renklendirdi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'den çok net 'Kıbrıs' mesajı: Asla Rum adası olmayacak!

Türkiye'den çok net 'Kıbrıs' mesajı: Asla Rum adası olmayacak!

Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'ü topa tuttu: "Hoca değil"

Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'ü topa tuttu: "Hoca değil"

Kütahya Simav'da 4.5 büyüklüğünde deprem!

Kütahya Simav'da 4.5 büyüklüğünde deprem!

F.Bahçe'de başkanlığa bir aday daha! O ismi kimse beklemiyordu

F.Bahçe'de başkanlığa bir aday daha! O ismi kimse beklemiyordu

'Kiralık ve satılık fiyatlarında yükseliş' Tepki gösterdi 'Emlak danışmanlarını aramasınlar' O ilde göç beklentisi...

'Kiralık ve satılık fiyatlarında yükseliş' Tepki gösterdi 'Emlak danışmanlarını aramasınlar' O ilde göç beklentisi...

Deprem korkusuyla ikinci gece: ‘Tedirginiz, korkuyoruz, şikayetçiyiz…’

Deprem korkusuyla ikinci gece: ‘Tedirginiz, korkuyoruz, şikayetçiyiz…’

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.