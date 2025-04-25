Konya 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Haftanın ilerleyen günlerinde, 26 Nisan Cumartesi günü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 17°C, gece sıcaklığı ise 6°C civarında olacaktır. 27 Nisan Pazar günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir. Gündüz sıcaklıkları 17°C, gece sıcaklıkları 10°C olarak öngörülmektedir. 28 Nisan Pazartesi günü alçak bulutların ardından biraz güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 17°C, gece sıcaklıkları 6°C olacaktır. 29 Nisan Salı günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 18°C, gece sıcaklıkları 7°C olacaktır.

Nisan ayı, Konya'da ortalama 39 mm yağışla birlikte 6 yağmurlu gün ve 10 güneşli saat ile geçmektedir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar ve giysiler tercih edilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı yaparken faydalı olacaktır.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır