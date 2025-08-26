HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya 26 Ağustos Salı Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 26 Ağustos 2025 Salı günü, bol güneş ışığı altında sıcaklığın 28°C civarında olması bekleniyor.

Konya 26 Ağustos Salı Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Konya'da 26 Ağustos 2025 Salı günü, bol güneş ışığı altında sıcaklığın 28°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 27 Ağustos Çarşamba günü sıcaklığın 29°C, 28 Ağustos Perşembe günü ise 29°C civarında olması tahmin ediliyor. Hafta sonuna doğru, 29 Ağustos Cuma günü sıcaklığın 30°C'ye, 30 Ağustos Cumartesi günü ise 33°C'ye yükselmesi bekleniyor.

Bu sıcaklıklar, Konya'nın tipik Ağustos ayı iklimine uygun olup, genellikle sıcak ve kuru hava koşullarını yansıtmaktadır.

Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Sıcaklıkların artacağı hafta sonu günlerinde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan etkilenmemesi için iç mekanlarda kalmaları veya serin saatlerde dışarı çıkmaları önerilir.

Sıcak hava koşullarına karşı alınacak bu önlemler, kişisel sağlığı korumaya yardımcı olacak. Böylece yazın tadını daha güvenli bir şekilde çıkarmak mümkün olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakan Çakır cinayetiyle ilgili kan donduran ifadeler! "Birinin gözüne çivili sopayla vurdum"Hakan Çakır cinayetiyle ilgili kan donduran ifadeler! "Birinin gözüne çivili sopayla vurdum"
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralıOtomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aldığı emekli maaşını açıkladı! 'Emekliyim, geçinemiyorum' diyen vatandaşa verdiği tepki gündem oldu

Aldığı emekli maaşını açıkladı! 'Emekliyim, geçinemiyorum' diyen vatandaşa verdiği tepki gündem oldu

Türkiye'ye geliyorlar! Yeni moda boy kısaltma ameliyatı...

Türkiye'ye geliyorlar! Yeni moda boy kısaltma ameliyatı...

AK Parti iddiasına yanıt verdi: "Ne emrederlerse onu yapmak zorundayım"

AK Parti iddiasına yanıt verdi: "Ne emrederlerse onu yapmak zorundayım"

'Kedicik' Damla Pamir’in yeni hayatı! Öğretmen oldu

'Kedicik' Damla Pamir’in yeni hayatı! Öğretmen oldu

Özel bankanın üst düzey yöneticisinden 9 yaşındaki kıza iğrenç istismar! Bankaya tepkiler çığ gibi

Özel bankanın üst düzey yöneticisinden 9 yaşındaki kıza iğrenç istismar! Bankaya tepkiler çığ gibi

Kaza yapan eski belediye başkanı ehliyetsiz ve alkollü çıktı

Kaza yapan eski belediye başkanı ehliyetsiz ve alkollü çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.