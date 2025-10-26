HABER

Konya 26 Ekim Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 26 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece ise 6°C civarında tahmin ediliyor. 27 Ekim'de sıcaklık yükselecek ve 26°C'ye ulaşacak. 28 Ekim'de ise sıcaklık 22°C'ye düşecek ve kısmi bulutlu bir hava bekleniyor. Bu dönem boyunca ılıman hava koşulları, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun ortam sağlar. Ani sıcaklık değişimlerine hazırlanmak ise önemli.

Konya'da 26 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 23°C civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 6°C civarlarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık değerleri, Ekim ayı için tipik bir durumu yansıtıyor. Mevsim normallerine uygundur.

Önümüzdeki günlerde 27 Ekim Pazartesi günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 26°C'ye ulaşacak. Yine güneşli bir gün olacak. 28 Ekim Salı günü hava biraz serinleyecek. Sıcaklık 22°C'ye düşecek. Kısmi bulutlu bir hava bekleniyor. Bu değişiklikler, mevsim geçişlerinin doğal bir sonucudur.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşebilir. Özellikle sabah saatlerinde dışarı çıkarken bir kat daha giyinmek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunmaktadır.

Ilıman hava koşulları, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için avantaj sağlar. Ancak ani sıcaklık değişimlerine hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı önlem almak gereklidir. Hava koşullarına uygun giyinmek, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

