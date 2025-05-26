Konya 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu, sıcaklıkların 13°C ile 29°C arasında değişmesiyle dikkat çekiyor. Rüzgarlı koşullar hâkim olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 25°C ile 29°C arasında, gece saatlerinde ise 11°C ile 13°C arasında seyredecek. Rüzgarın hızı 15 km/saat civarında olacak.

27 Mayıs Salı günü hava sıcaklıklarının 11°C ile 25°C arasında değişmesi bekleniyor. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava durumu hâkim olacak. 28 Mayıs Çarşamba günü ise hava sıcaklıkları 11°C ile 23°C arasında değişecek. Çok bulutlu bir hava koşulu görülecek. 29 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklıkları 9°C ile 21°C arasında olacak. Sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi tahmin ediliyor.

Hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Özellikle 29 Mayıs Perşembe günü için hazırlıklı olmak gerekecek. Sağanak yağışların ve gök gürültülü sağanakların görüleceği bu gün için, dışarı çıkarken su geçirmez bir yağmurluk veya şemsiye almak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması gerekecek. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak korunaklı alanlarda vakit geçirilmesi önerilir.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak gerekiyor. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.