Konya 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33°C civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklık 19°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %40 civarında. Rüzgar güneybatıdan saatte 14 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 27 Temmuz Pazar günü hava 37°C'ye yükselebilir. 28 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklık 38°C'ye ulaşacak. Bu dönemde nem oranı %39 ile %40 arasında olacak. Rüzgar hızının da 14-15 kilometre/saat civarında esmesi tahmin ediliyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygundur. Yüksek sıcaklıklar ve yoğun güneş ışınları, güneşe maruz kalma süresini sınırlamayı gerektirir. Ayrıca, uygun koruyucu önlemler almak önemlidir. Gün ortasında, 11:00 ile 16:00 saatleri arasında, doğrudan güneş ışınlarından kaçınmak faydalı olacaktır. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su tüketimi ve güneş koruyucu ürünler kullanmak, sağlık sorunlarının önüne geçmeye yardımcı olur.

Tarım sektörü çalışanları için sulama programlarını serin saatlere denk getirmek önemlidir. Bitkilerin su ihtiyacı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde aktivitelerini sınırlandırmalıdır. Uygun koruyucu önlemler almak önerilir.

Konya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Bu dönemde kişisel sağlık ve tarım faaliyetlerinin verimliliği için gerekli önlemleri almak önemlidir.