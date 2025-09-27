Konya 27 Eylül Cumartesi hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 27 Eylül 2025 Cumartesi günü hava genellikle güneşli. Yer yer bulutlu olması bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 24°C olacak. Gece en düşük sıcaklık ise 10°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden esmesi bekleniyor. Rüzgar saatte 11 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %60. Gündüz nem oranı %31, akşam %32 ve gece %49 civarında olacak.

28 Eylül Pazar günü sıcaklık 28°C'ye yükselebilir. 29 Eylül Pazartesi 26°C olacak. 30 Eylül Salı günü sıcaklık 20°C'ye düşmesi bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli kalacak.

Bu sıcaklıklar sabah ve akşam serin hava koşullarına işaret ediyor. Hazırlıklı olunması gerektiği önemlidir. Gündüz ise güneş ışınlarından korunmalısınız. Şapka ve güneş kremi kullanmanız önerilir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda rüzgarın yönüne dikkat edilmeli. Uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Nem oranındaki değişkenlik, su kaybına yol açabilir. Özellikle sabah ve gece saatlerinde bu durum dikkat gerektiriyor. Bol su içmeye özen gösterilmelidir.