HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya 27 Eylül Cumartesi hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 27 Eylül Cumartesi hava durumu gündüz sıcaklığı 24°C olacak. İşte detaylar...

Konya 27 Eylül Cumartesi hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 27 Eylül 2025 Cumartesi günü hava genellikle güneşli. Yer yer bulutlu olması bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 24°C olacak. Gece en düşük sıcaklık ise 10°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden esmesi bekleniyor. Rüzgar saatte 11 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %60. Gündüz nem oranı %31, akşam %32 ve gece %49 civarında olacak.

28 Eylül Pazar günü sıcaklık 28°C'ye yükselebilir. 29 Eylül Pazartesi 26°C olacak. 30 Eylül Salı günü sıcaklık 20°C'ye düşmesi bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli kalacak.

Bu sıcaklıklar sabah ve akşam serin hava koşullarına işaret ediyor. Hazırlıklı olunması gerektiği önemlidir. Gündüz ise güneş ışınlarından korunmalısınız. Şapka ve güneş kremi kullanmanız önerilir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda rüzgarın yönüne dikkat edilmeli. Uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Nem oranındaki değişkenlik, su kaybına yol açabilir. Özellikle sabah ve gece saatlerinde bu durum dikkat gerektiriyor. Bol su içmeye özen gösterilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tırın çarptığı genç hayatını kaybettiTırın çarptığı genç hayatını kaybetti
Ümraniye'de, bariyerlere çıkan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandıÜmraniye'de, bariyerlere çıkan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.