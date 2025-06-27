Konya 27 Haziran Cuma Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 27 Haziran 2025 Cuma günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığıysa 18°C civarında seyredecek. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden 8,69 km/s hızında esecek. Nem oranı ise %27 civarında bulunacak.

Cumartesi günü hava sıcaklığı 28°C'ye düşecek. Yine de güneşli bir gün bekleniyor. Pazar günü sıcaklık 26°C'ye gerileyecek. Hava daha serin olacak. Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 25°C civarında kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 25-30°C arasında değişecek. Yağış beklenmiyor.

Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olur. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Spor yaparken veya ağır işler sırasında aşırı sıcaklardan kaçınmak ve gerektiğinde ara vermek sağlık açısından faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle güneşli ve sıcak olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almaları önemlidir.