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Konya 27 Mayıs Salı hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya 27 Mayıs Salı hava durumu gündüz 25°C, gece ise 12°C civarında olacak.

Konya 27 Mayıs Salı hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Konya'da 27 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu, gündüz 25°C, gece ise 12°C civarında olacak. Hava genellikle orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlı olacak.

28 Mayıs Çarşamba günü hava durumu, gündüz 24°C, gece 14°C civarında olacak. Hava artan bulutlarla birlikte orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlı olacak.

29 Mayıs Perşembe günü hava durumu, gündüz 22°C, gece 9°C civarında olacak. Hava sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

30 Mayıs Cuma günü hava durumu, gündüz 21°C, gece 9°C civarında olacak. Hava yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte olacak.

Bu dönemde Konya'da hava koşulları değişkenlik gösterecek. Yağışlı günler artacak. Dışarıda vakit geçireceklerin yanlarında şemsiye veya yağmurluk bulundurmaları faydalı olacaktır. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Evde kalanlar için pencere ve kapıların su geçirmez olduğundan emin olunmalıdır. Su baskınlarına karşı önlemler alınmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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