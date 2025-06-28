Konya 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 32°C, gece sıcaklığı ise 19°C civarında seyredecek. Rüzgar hızı 15 km/saat civarında olacak. Nem oranı %49 seviyelerinde kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler bekleniyor. 29 Haziran Pazar günü bölgesel düzensiz yağmur yağışları öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 13°C olacak. 30 Haziran Pazartesi günü de benzer şekilde yağmur yağışları bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı 15°C tahmin ediliyor. 1 Temmuz Salı günü yine bölgesel düzensiz yağmur yağışları ve gündüz sıcaklığının 30°C, gece sıcaklığının 16°C olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde yanınızda şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak gerekir. Cilt koruyucu ürünler uygulamak ve bol su içmek sağlığınız açısından önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı vücudunuzu korumak için kat kat giyinmek ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası rahatsızlıkların önüne geçebilir.