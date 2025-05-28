Konya 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarında gerçekleşecek. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakın. Konya'nın tipik iklim koşullarını yansıtmaktadır.

29 Mayıs Perşembe'den itibaren hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Perşembe günü sağanak yağışların ya da gök gürültülü sağanakların etkili olması tahmin ediliyor. Cuma ve Cumartesi günleri de benzer şekilde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Bu durum, Konya'nın Mayıs ayındaki ortalama yağış miktarına paralel. Bölgenin iklimsel özelliklerini yansıtmaktadır.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Ani yağışlar, özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için sürprizler yaratabilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve planlamaları buna göre yapmak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak, sürüş esnasında da dikkatli olmak gerekir. Bu, olası olumsuzlukların önüne geçebilir.

Konya'nın Mayıs ayındaki ortalama sıcaklıkları gündüz 22°C, gece ise 9°C civarındadır. Bu, gündüzleri ılık, geceleri ise serin bir hava beklentisini gösterir. Kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olur.

28 Mayıs 2025 Çarşamba günü Konya'da kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sonraki günlerde yağışlı koşulların etkili olması öngörülmekte. Hava durumunu yakından takip etmek ve planlamaları buna göre yapmak, olası olumsuzlukların önüne geçmek açısından önemlidir.